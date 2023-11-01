Хинштейн опроверг вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии

О вхождении подразделений ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии не может быть речь, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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Парламентарий прокомментировал сообщения в СМИ и Telegram-каналах о том, что бывшие подразделения частной военной компании якобы переходят в состав Росгвардии.

Подобное развитие событий депутат назвал невозможным. Бывшие бойцы «Вагнера» могут заключить контракт в качестве добровольцев и исключительно в индивидуальном порядке, заявил Хинштейн.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на прошлой неделе сообщил о переходе 170 бывших бойцов «Вагнера» в спецназ «Ахмат». Политик выразил уверенность, что другие экс-вагнеровцы последуют примеру товарищей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РосгвардияЧВК "Вагнер"Александр Хинштейн

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