Хинштейн опроверг вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии
О вхождении подразделений ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии не может быть речь, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Парламентарий прокомментировал сообщения в СМИ и Telegram-каналах о том, что бывшие подразделения частной военной компании якобы переходят в состав Росгвардии.
Подобное развитие событий депутат назвал невозможным. Бывшие бойцы «Вагнера» могут заключить контракт в качестве добровольцев и исключительно в индивидуальном порядке, заявил Хинштейн.
Глава Чечни Рамзан Кадыров на прошлой неделе сообщил о переходе 170 бывших бойцов «Вагнера» в спецназ «Ахмат». Политик выразил уверенность, что другие экс-вагнеровцы последуют примеру товарищей, отмечает «Радиоточка НСН».
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