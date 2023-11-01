СМИ: Павел Пригожин стал главой вагнеровцев в составе Росгвардии

По данным источников, в Перми и Новосибирске вновь начали набирать добровольцев, которым предлагают заключить договор с ведомством.

Собеседник издания указал, что принимают граждан, уже имеющих боевой опыт, в том числе ранее входивших в состав ЧВК.

«Единственное отличие — берём только людей с гражданки, не из мест лишения свободы», — сказал источник.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что всё больше бывших бойцов ЧВК «Вагнер» переходят в подразделение и прибывают в зону проведения спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».