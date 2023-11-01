СМИ: Павел Пригожин стал главой вагнеровцев в составе Росгвардии
Сын бизнесмена Евгения Пригожина Павел стал главой ЧВК «Вагнер» в составе Росгвардии, сообщают порталы 59.ru и Ngs.ru.
По данным источников, в Перми и Новосибирске вновь начали набирать добровольцев, которым предлагают заключить договор с ведомством.
Собеседник издания указал, что принимают граждан, уже имеющих боевой опыт, в том числе ранее входивших в состав ЧВК.
«Единственное отличие — берём только людей с гражданки, не из мест лишения свободы», — сказал источник.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что всё больше бывших бойцов ЧВК «Вагнер» переходят в подразделение и прибывают в зону проведения спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru