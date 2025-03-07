Хинштейна наградили Почетным знаком директора Росгвардии
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн получил Почетный знак директора Росгвардии. Об этом чиновник сообщил в Telegram-канале.
«По поручению главнокомандующего войсками национальной гвардии, генерала армии Виктора Золотова его заместитель Анатолий Маликов вручил мне... Почетный знак директора Росгвардии», - отметил Хинштейн.
Врио губернатора подчеркнул, что ведомство - это настоящая семья, в которой ценят профессионализм и преданность делу. Хинштейн выразил гордость за участие в становлении Росгвардии. По его словам, он не прерывал связи со структурой, и во время работы в Госдуме инициировал принятие свыше 30 законов в интересах правоохранителей.
В 2016-2018 годах Александр Хинштейн занимал пост советника главы Росгвардии Виктора Золотова, напоминает «Свободная пресса».
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