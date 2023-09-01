Макгрегор: Киев случайно озвучил данные о гибели 400 тысяч солдат ВСУ

По его словам, Киев сам заявил о такой цифре, призвав отдать дань уважения погибшим.

«Они упомянули то же самое число - 400 тысяч военнослужащих», - сказал Макгрегор.

Офицер отметил, что 400 тысяч - это больше, чем потери США в ходе Второй мировой войны. При этом он напомнил, что американская армия в 1944-1945 годах воевала с ослабленным вермахтом.

Как сообщает «Радиоточка НСН», большие потери ВСУ ранее признал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

