Макгрегор: Киев случайно озвучил данные о гибели 400 тысяч солдат ВСУ

Власти Украины признали гибель 400 тысяч бойцов ВСУ, сказал в беседе с журналистом Стивеном Гарднером бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

В Харьковской области сообщили о продвижении линии фронта к Купянску

По его словам, Киев сам заявил о такой цифре, призвав отдать дань уважения погибшим.

«Они упомянули то же самое число - 400 тысяч военнослужащих», - сказал Макгрегор.

Офицер отметил, что 400 тысяч - это больше, чем потери США в ходе Второй мировой войны. При этом он напомнил, что американская армия в 1944-1945 годах воевала с ослабленным вермахтом.

Как сообщает «Радиоточка НСН», большие потери ВСУ ранее признал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

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