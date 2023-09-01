Макгрегор: Киев случайно озвучил данные о гибели 400 тысяч солдат ВСУ
Власти Украины признали гибель 400 тысяч бойцов ВСУ, сказал в беседе с журналистом Стивеном Гарднером бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Киев сам заявил о такой цифре, призвав отдать дань уважения погибшим.
«Они упомянули то же самое число - 400 тысяч военнослужащих», - сказал Макгрегор.
Офицер отметил, что 400 тысяч - это больше, чем потери США в ходе Второй мировой войны. При этом он напомнил, что американская армия в 1944-1945 годах воевала с ослабленным вермахтом.
Как сообщает «Радиоточка НСН», большие потери ВСУ ранее признал глава украинской разведки Кирилл Буданов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru