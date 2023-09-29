Рогов: ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ на правом берегу Днепра
Российские силы на херсонском направлении наносят превентивные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, заявил в беседе с ТАСС глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Удары наносятся для того, чтобы затруднить подразделениям ВСУ подготовку к форсированию Днепра, уточнил Рогов. Он отметил, что противник сосредоточил силы на этом направлении.
«Это профилактика попыток наступления со стороны противника, форсирования Днепра, переброски подкреплений и других действий», - сказал общественник.
Минобороны России ранее сообщило о поражении пунктов дислокации иностранных наемников и диверсантов ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов: ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ на правом берегу Днепра
- Онколог: эффективность российского препарата от рака может достигать 100%
- В Нижегородской области мужчина облил сестру бензином и поджег
- В США предъявили обвинения по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура
- Пушилин: ВС РФ отбросили ВСУ на артемовском направлении
- Фанаты «Гарри Поттера» символически попрощались с исполнителем роли Дамблдора
- Автомобиль сбил пешеходов на Большой Никитской улице в центре Москвы
- СМИ: Зеленский согласовал с США и Британией наступление ВСУ в октябре
- В ДНР ракета ВСУ попала в гостиницу со строителями из Ленобласти
- На севере Москвы произошло массовое ДТП с шестью автомобилями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru