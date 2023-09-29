Рогов: ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ на правом берегу Днепра

Удары наносятся для того, чтобы затруднить подразделениям ВСУ подготовку к форсированию Днепра, уточнил Рогов. Он отметил, что противник сосредоточил силы на этом направлении.

«Это профилактика попыток наступления со стороны противника, форсирования Днепра, переброски подкреплений и других действий», - сказал общественник.

Минобороны России ранее сообщило о поражении пунктов дислокации иностранных наемников и диверсантов ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

