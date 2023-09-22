Армия России поразила позиции ВСУ у Работина и Вербового

Российские военные поразили позиции ВСУ близ Работина и Вербового на запорожском направлении, ликвидированы до 20 украинских бойцов. Об этом сообщает Минобороны.

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Как отметили в военном ведомстве, поражение скоплениям живой силы и техники противника нанесли подразделения РФ, авиация и артиллерия.

«Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — заявили в Минобороны.

Также в ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили американскую артиллерийскую систему М777, самоходную гаубицу «Гвоздика», три гаубицы Д-30.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении разведгруппы ВСУ в районе села Старомайорское, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФМинобороны

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