Армия России поразила позиции ВСУ у Работина и Вербового
Российские военные поразили позиции ВСУ близ Работина и Вербового на запорожском направлении, ликвидированы до 20 украинских бойцов. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, поражение скоплениям живой силы и техники противника нанесли подразделения РФ, авиация и артиллерия.
«Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — заявили в Минобороны.
Также в ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили американскую артиллерийскую систему М777, самоходную гаубицу «Гвоздика», три гаубицы Д-30.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении разведгруппы ВСУ в районе села Старомайорское, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru