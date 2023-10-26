Группировка «Юг» отбила пять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.
Противник попытался атаковать в районе Курдюмовки, Андреевки, Кирово и Малоильиновки, отмечает РЕН ТВ.
«Подразделения ... успешно отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ», — подчеркнул Астафьев.
В контрбатарейной борьбе на данном участке украинская сторона потеряла более 500 бойцов. Кроме того, силы РФ уничтожили 122-миллиметровую самоходную гаубицу «Гвоздика», орудие M119, танк, три боевые бронированные машины, два автомобиля противника, сообщает телеканал «360».
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