Российские бойцы не позволили противнику перейти реку в районе Макаровки, пишет RT. Также передовые подразделения «Востока» при поддержке артиллерии отразили атаку украинских войск в направлении Никольского. В результате были уничтожены живая сила и минометный расчет противника, ВСУ отступили.

Кроме того, силы РФ пресекли деятельность двух разведгрупп Украины близ Урожайного.

Между тем подразделения группировки «Центр» отразили шесть попыток атак штурмовыми группами ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях, пишет «Свободная пресса».

