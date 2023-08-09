Группировка «Восток» пресекла попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы
Военные группировки войск «Восток» пресекли попытку группы украинской пехоты переправиться через реку Мокрые Ялы в Донецкой народной республике. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает ТАСС.
Российские бойцы не позволили противнику перейти реку в районе Макаровки, пишет RT. Также передовые подразделения «Востока» при поддержке артиллерии отразили атаку украинских войск в направлении Никольского. В результате были уничтожены живая сила и минометный расчет противника, ВСУ отступили.
Кроме того, силы РФ пресекли деятельность двух разведгрупп Украины близ Урожайного.
Между тем подразделения группировки «Центр» отразили шесть попыток атак штурмовыми группами ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru