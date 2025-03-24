Группировка «Север» не позволила ВСУ прорваться в Белгородскую область
Бойцы группировки «Север» не позволили подразделениям Вооружённых сил Украины прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что украинские военнослужащие использовали для попытки прорыва «инженерную машину разграждения, боевую бронированную машину, квадроциклы и багги».
По данным военного ведомства, все выявленные цели были уничтожены расчётами FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей приграничных сёл региона временно покинуть свои дома и выехать в безопасное место, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru