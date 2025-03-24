Группировка «Север» не позволила ВСУ прорваться в Белгородскую область

Бойцы группировки «Север» не позволили подразделениям Вооружённых сил Украины прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

СМИ: ВС РФ отбили попытку ВСУ прорваться в Демидовку

Отмечается, что украинские военнослужащие использовали для попытки прорыва «инженерную машину разграждения, боевую бронированную машину, квадроциклы и багги».

По данным военного ведомства, все выявленные цели были уничтожены расчётами FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей приграничных сёл региона временно покинуть свои дома и выехать в безопасное место, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры