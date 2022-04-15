Группа кораблей НАТО вошла в Балтийское море

В акваторию вошла часть судов, остальные корабли прибудут в пятницу в старый терминал Таллинского порта, пишет «Свободная пресса».

«Первостепенная задача — продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом», — отмечает ERR.

Три фрегата уже находятся в порту в Эстонии, они пришли туда после учений в Норвегии. Как ожидается, маневры с кораблями НАТО пройдут на следующей неделе, пишет Ura.ru.

