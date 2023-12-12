Госдума приняла закон о службе по призыву на границе

Госдума приняла закон, который позволит проходить службу по призыву в Пограничной службе ФСБ России, а также наделяющий Росгвардию правом иметь свои добровольческие формирования по аналогии с Минобороны.

В законе сказано, что служить в органах ФСБ РФ не смогут иноагенты, лица с иностранным гражданством или видом на жительство в другом государстве, а также обладатели судимости и лица которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу. Авторам поправок стали глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.