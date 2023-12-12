Госдума приняла закон о службе по призыву на границе
Госдума приняла закон, который позволит проходить службу по призыву в Пограничной службе ФСБ России, а также наделяющий Росгвардию правом иметь свои добровольческие формирования по аналогии с Минобороны.
В законе сказано, что служить в органах ФСБ РФ не смогут иноагенты, лица с иностранным гражданством или видом на жительство в другом государстве, а также обладатели судимости и лица которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу. Авторам поправок стали глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.
Кроме того, законом легализуются добровольческие формирования в составе Росгвардии. Они могут создаваться, например, во время мобилизации или во время действия военного положения. Формироваться они будут по решению президента, говорится в документе. С добровольцами предполагается заключать контракт. На них, а также членов их семей будут распространяться социальные гарантии, льготы и компенсации, которые сейчас положены добровольческим формированиям министерства обороны РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru