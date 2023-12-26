Горевший в танке российский боец Трошин назвал звонок Путина большой честью
Российский военнослужащий Александр Трошин, участвовавший во взятии Марьинки, прокомментировал присвоение президентом России Владимиром Путиным нового звания, сообщает «РЕН ТВ».
По словам бойца, разговор с главой государства и повышение от старшего лейтенанта до майора стало для него большой честью. «До сих пор прийти в себя не могу это непередаваемые ощущения», — сказал Трошин.
Он участвовал в танковых боях и трижды горел в танке.
Ранее Путин повысил через звание до майора участвовавшего во взятии Марьинки военнослужащего Александра Трошина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru