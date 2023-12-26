Горевший в танке российский боец Трошин назвал звонок Путина большой честью

Российский военнослужащий Александр Трошин, участвовавший во взятии Марьинки, прокомментировал присвоение президентом России Владимиром Путиным нового звания, сообщает «РЕН ТВ».

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По словам бойца, разговор с главой государства и повышение от старшего лейтенанта до майора стало для него большой честью. «До сих пор прийти в себя не могу это непередаваемые ощущения», — сказал Трошин.

Он участвовал в танковых боях и трижды горел в танке.

Ранее Путин повысил через звание до майора участвовавшего во взятии Марьинки военнослужащего Александра Трошина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСпецоперацияПрезидент РФВладимир Путин

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