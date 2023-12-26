Горевший в танке российский боец Трошин назвал звонок Путина большой честью

По словам бойца, разговор с главой государства и повышение от старшего лейтенанта до майора стало для него большой честью. «До сих пор прийти в себя не могу это непередаваемые ощущения», — сказал Трошин.

Он участвовал в танковых боях и трижды горел в танке.

Ранее Путин повысил через звание до майора участвовавшего во взятии Марьинки военнослужащего Александра Трошина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

