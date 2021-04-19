«Главное – маневры». Северный флот вошел в топ-3 лучших в мире

«У Северного флота есть шутливое наименование "СФ", которое расшифровывается, как "Самый флот". А вообще у России с флотом есть проблема. Она заключается в том, что он разбит по нескольким акваториям, которые между собой очень слабо связаны. Сами понимаете, что, к примеру, перегнать боевые корабли из Черного моря в Северный Ледовитый океан – это проблема. Но из наших флотов Северный – наиболее мощный. Если не считать американского, то, принципе, у нас – один из наиболее мощных флотов в мире», - отметил он.

По его словам, в России хорошо осознают, что Арктика – это зона стратегических интересов, поэтому стараются поддерживать флот на хорошем уровне и в хорошем состоянии.

«Есть специфическая черта для вот этой конкретно акватории: у нас мощнейший ледокольный флот в мире, без конкурентов, первое место с огромным отрывом от второго. Если говорить о боевых кораблях, то мы проигрываем многим. Потому что у нас сейчас нет ни одного дееспособного авианосца. Но при этом, на общем фоне, наш Северный флот достаточно мощный. И интересы страны он вполне в состоянии защитить», - заявил собеседник НСН.

Говоря о топе самый сильных военных флотов в мире, Норин поместил на первое место флот США.

«На вторую позицию можно поставить Китай. У них сейчас абсолютно дикая кораблестроительная программа, они наращивают флот с огромной скоростью. А за третье место Россия может и побороться с Британий и Японией», - рассказал он.

При этом военный историк подчеркнул, что Россия в Арктике достаточно сильна для того, чтобы никому не хотелось проверять ее реальные боевые возможности.

«А проводимые учения совершаются для выполнения обычных задач. Главная функция учений – это не пиар, а поддержание боеспособности армии и флота. Это не столько демонстрация силы, сколько манёвры и поддержание флота в хорошей форме. Когда у тебя флот недоученный, он становится опасен сам для себя. Это повышает вероятность каких-то происшествий, вероятность того, что что-то случится с кораблём вне боевой обстановки. Флот – это, пожалуй, самое дорогое, что есть в вооруженных силах. И потерять крупный боевой корабль из-за того, что матросы и офицеры плохо умеют выполнять свои обязанности, не только обидно. Это ещё и очень дорого», - подчеркнул Норин.