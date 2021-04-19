«Главное – маневры». Северный флот вошел в топ-3 лучших в мире
Военный историк Евгений Норин рассказал НСН, что Россия в Арктике достаточно сильна для того, чтобы никто не захотел проверять её реальные боевые возможности.
В Арктике начались крупные учения Северного флота с участием ПВО, кораблей, а также атомных и дизельных подводных лодок, сообщили в Минобороны. Особое внимание на учениях будет уделяться обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в Арктике, а также разрешению возможных кризисных ситуаций.
Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что у России мощнейший ледокольный флот в мире.
«У Северного флота есть шутливое наименование "СФ", которое расшифровывается, как "Самый флот". А вообще у России с флотом есть проблема. Она заключается в том, что он разбит по нескольким акваториям, которые между собой очень слабо связаны. Сами понимаете, что, к примеру, перегнать боевые корабли из Черного моря в Северный Ледовитый океан – это проблема. Но из наших флотов Северный – наиболее мощный. Если не считать американского, то, принципе, у нас – один из наиболее мощных флотов в мире», - отметил он.
По его словам, в России хорошо осознают, что Арктика – это зона стратегических интересов, поэтому стараются поддерживать флот на хорошем уровне и в хорошем состоянии.
«Есть специфическая черта для вот этой конкретно акватории: у нас мощнейший ледокольный флот в мире, без конкурентов, первое место с огромным отрывом от второго. Если говорить о боевых кораблях, то мы проигрываем многим. Потому что у нас сейчас нет ни одного дееспособного авианосца. Но при этом, на общем фоне, наш Северный флот достаточно мощный. И интересы страны он вполне в состоянии защитить», - заявил собеседник НСН.
Говоря о топе самый сильных военных флотов в мире, Норин поместил на первое место флот США.
«На вторую позицию можно поставить Китай. У них сейчас абсолютно дикая кораблестроительная программа, они наращивают флот с огромной скоростью. А за третье место Россия может и побороться с Британий и Японией», - рассказал он.
При этом военный историк подчеркнул, что Россия в Арктике достаточно сильна для того, чтобы никому не хотелось проверять ее реальные боевые возможности.
«А проводимые учения совершаются для выполнения обычных задач. Главная функция учений – это не пиар, а поддержание боеспособности армии и флота. Это не столько демонстрация силы, сколько манёвры и поддержание флота в хорошей форме. Когда у тебя флот недоученный, он становится опасен сам для себя. Это повышает вероятность каких-то происшествий, вероятность того, что что-то случится с кораблём вне боевой обстановки. Флот – это, пожалуй, самое дорогое, что есть в вооруженных силах. И потерять крупный боевой корабль из-за того, что матросы и офицеры плохо умеют выполнять свои обязанности, не только обидно. Это ещё и очень дорого», - подчеркнул Норин.
Он добавил, что столкновения в Арктике в виде большой войны почти невозможны, но демонстрация силы и попытки друг друга «повыдавливать» могут происходить.
«Современные армии и флот зачастую нужны не столько для того, чтобы непосредственно наносить удар по противнику, сколько для того, чтобы демонстрацией возможности такого удара влиять на политику. Чтобы все знали, что нам есть чем защитить свои интересы», - заключил военный историк.
Примечательно, что с 1 января 2021 года Северный флот приравняли к военному округу. Он стал «межвидовым стратегическим территориальным объединением ВС России».
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