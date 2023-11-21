Главкому ВМФ России подчинят все флоты и Каспийскую флотилию
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что все флоты и Каспийская флотилия будут переподчинены главнокомандующему Военно-морского флота (ВМФ), сообщает пресс-служба военного ведомства.
На заседании Коллегии министерства он указал, что это не только сделает управление флотом более эффективным, но и позволит установить единую систему планирования применения и подготовке группировок ВМФ.
Шойгу добавил, что работы по данному направлению завершаются.
Ранее министр обороны РФ заявил, что уровень оснащения российского флота современными образцами военной и специальной техники достиг 74%, сообщает RT.
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