Главкому ВМФ России подчинят все флоты и Каспийскую флотилию

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что все флоты и Каспийская флотилия будут переподчинены главнокомандующему Военно-морского флота (ВМФ), сообщает пресс-служба военного ведомства.

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На заседании Коллегии министерства он указал, что это не только сделает управление флотом более эффективным, но и позволит установить единую систему планирования применения и подготовке группировок ВМФ.

Шойгу добавил, что работы по данному направлению завершаются.

Ранее министр обороны РФ заявил, что уровень оснащения российского флота современными образцами военной и специальной техники достиг 74%, сообщает RT.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Минобороны РФСергей ШойгуВМФ РФ

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