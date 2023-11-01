СМИ: Шойгу «встряхнул» руководство органов военного управления

Отмечается, что глава ведомства поручил уделить особое внимание опыту использования беспилотных летательных аппаратов в зоне спецоперации на Украине. Шойгу призвал оперативно вносить правки в программу подготовки операторов дронов и безэкипажных катеров.

По информации источника, в ходе посещения пункта управления группировки войск «Восток» министр проверил обеспечение подразделений ударными и разведывательными дронами.

Шойгу ранее констатировал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение. Глава ведомства указал на безуспешные попытки атак со стороны противника на запорожском, донецком и херсонском направлениях, сообщает «Радиоточка НСН».

