СМИ: Шойгу «встряхнул» руководство органов военного управления
Министр обороны России Сергей Шойгу на прошедшем 1 ноября селекторном совещании «основательно встряхнул» руководство округов и органов военного управления, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что глава ведомства поручил уделить особое внимание опыту использования беспилотных летательных аппаратов в зоне спецоперации на Украине. Шойгу призвал оперативно вносить правки в программу подготовки операторов дронов и безэкипажных катеров.
По информации источника, в ходе посещения пункта управления группировки войск «Восток» министр проверил обеспечение подразделений ударными и разведывательными дронами.
Шойгу ранее констатировал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение. Глава ведомства указал на безуспешные попытки атак со стороны противника на запорожском, донецком и херсонском направлениях, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru