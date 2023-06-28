Власти Швейцарии отклонили заявку на продажу Украине 96 танков Leopard
Швейцария отклонила заявку швейцарской компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard 1 A5, сообщает пресс-служба Федерального совета страны.
Уточняется, что речь идёт о требующих ремонта боевых машинах, которые находятся в Германии. Согласно заявке Ruag AG, перед экспортом танки планировалось отремонтировать в Германии.
«Продажа 96 танков невозможна в соответствии с действующим законодательством. В частности, такая продажа противоречила бы Закону о военной технике и привела бы к отходу от политики нейтралитета Швейцарии», - указано в заявлении Федерального совета.
Ранее германский оборонный концерн Rheinmetall заявил о планах в 2024 году поставить Вооружённым силам Украины 14 танков Leopard 2, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru