Главком ВСУ отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО

По его словам, накануне он получил письмо от главкома ВСУ, заявившего, что из-за «напряженной оперативной ситуации на земле» не сможет принять участие в мероприятии. Залужный не стал присоединяться к заседанию «даже в формате видеоконференции», отмечает Ura.ru.

Бауэр указал, что данные о подготовке наступления Киева предоставит военный представитель Украины в Брюсселе.

Между тем глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что западные страны надеются на наступление ВСУ весной, однако оно может не стать решающей точкой конфликта на Украине, пишет RT.

