Главком ВСУ отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отказался участвовать в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Об этом сообщил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.
По его словам, накануне он получил письмо от главкома ВСУ, заявившего, что из-за «напряженной оперативной ситуации на земле» не сможет принять участие в мероприятии. Залужный не стал присоединяться к заседанию «даже в формате видеоконференции», отмечает Ura.ru.
Бауэр указал, что данные о подготовке наступления Киева предоставит военный представитель Украины в Брюсселе.
Между тем глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что западные страны надеются на наступление ВСУ весной, однако оно может не стать решающей точкой конфликта на Украине, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru