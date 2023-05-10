Главком ВСУ отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отказался участвовать в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Об этом сообщил глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

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По его словам, накануне он получил письмо от главкома ВСУ, заявившего, что из-за «напряженной оперативной ситуации на земле» не сможет принять участие в мероприятии. Залужный не стал присоединяться к заседанию «даже в формате видеоконференции», отмечает Ura.ru.

Бауэр указал, что данные о подготовке наступления Киева предоставит военный представитель Украины в Брюсселе.

Между тем глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что западные страны надеются на наступление ВСУ весной, однако оно может не стать решающей точкой конфликта на Украине, пишет RT.

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