Главком ВСУ назвал главу Генштаба России сильным и непредсказуемым противником
Главнокомандующий украинскими Вооруженными силами Валерий Залужный назвал главу Генштаба, замминистра обороны России генерала Валерия Герасимова сильным и непредсказуемым противником. Об этом главком ВСУ заявил в интервью в рамках документального фильма.
По словам Залужного, он постоянно читает Герасимова.
«Он ничего свежего не публикует, но этого человека я читаю и мне интересна его точка зрения как военного», — цитирует РИА Новости главкома ВСУ.
Залужный отметил, что военная наука в РФ находится на достаточно высоком уровне. Военачальник назвал Герасимова непредсказуемым и «сильным врагом», которого должны уважать украинские военные.
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