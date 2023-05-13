Главком ВСУ назвал главу Генштаба России сильным и непредсказуемым противником

По словам Залужного, он постоянно читает Герасимова.

«Он ничего свежего не публикует, но этого человека я читаю и мне интересна его точка зрения как военного», — цитирует РИА Новости главкома ВСУ.

Залужный отметил, что военная наука в РФ находится на достаточно высоком уровне. Военачальник назвал Герасимова непредсказуемым и «сильным врагом», которого должны уважать украинские военные.

