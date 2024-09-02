Главком ВМФ России допустил создание флота в Азовском море
2 сентября 202416:52
Главком Военно-морского флота России Александр Моисеев допустил создание соединений ВМФ в Азовском море, сообщил Telegram-канал «Звезда».
Главнокомандующий отметил, что по данному вопросу уже приняты ряд решений, которые приведут к последующему развитию Азовского региона. Он сейчас решает важные (в частности, и боевые) задачи, сказал Моисеев.
Ранее Моисеев заявил, что без беспилотных летательных аппаратов немыслим современный флот.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru