Главком ВМФ России допустил создание флота в Азовском море

Главком Военно-морского флота России Александр Моисеев допустил создание соединений ВМФ в Азовском море, сообщил Telegram-канал «Звезда».

Главком ВМФ принял участие в спуске на воду корвета «Проворный»

Главнокомандующий отметил, что по данному вопросу уже приняты ряд решений, которые приведут к последующему развитию Азовского региона. Он сейчас решает важные (в частности, и боевые) задачи, сказал Моисеев.

Ранее Моисеев заявил, что без беспилотных летательных аппаратов немыслим современный флот.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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