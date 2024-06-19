Главком ВМФ признал важность БПЛА для флота

Без беспилотных летательных аппаратов немыслим современный флот. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев в ходе Международного военно-морского салона «Флот-2024», сообщило агентство ТАСС.

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Он назвал важность роботизированных комплексов и безэкипажных систем «объективной реальностью сегодняшнего дня». Моисеев добавил, что современные корабли представляют собой сложную систему, для функционирования которой необходимо активное внедрение инновационных технологий.

Ранее Моисеев принял участие в спуске на воду корвета «Проворный».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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