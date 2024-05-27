В индустриальном парке «Руднево» пройдет тестирование беспилотников
Правительство РФ утвердило экспериментальный правовой режим (ЭПР), который позволит тестировать беспилотные авиационные системы в индустриальном парке «Руднево». Это уже 15-я по счету программа ЭПР, сообщил директор Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.
По его словам, инфраструктура и полученный опыт в рамках проекта позволят ускорить внедрение инноваций в беспилотной гражданской авиации в целом. Это также позитивно скажется на создании сети научно-производственных центров, предусмотренных нацпроектом «Беспилотные авиационные системы».
«Разработчики смогут проводить тестирование своих разработок в реальных условиях, что позволит им быстрее совершенствовать свои продукты и улучшать их характеристики, что в конечном итоге приведет к улучшению качества и безопасности полетов БАС», - рассказал об эксперименте с беспилотниками в «Руднево» министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что центр в «Руднево» сегодня объединяет 12 ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов. В реализации инициативы примут участие восемь компаний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru