Первый средний морской танкер спустили на воду на Невском заводе ОСК
Первый серийный средний морской танкер «Василий Никитин» был спущен на воду на Невском судостроительно-судоремонтном заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщает пресс-служба ОСК.
В сообщении говорится, что судно построено в соответствии с государственным контрактом для Министерства обороны РФ.
«Новый корабль станет вторым (первым серийным) средним морским танкером проекта, который не имеет аналогов на территории России», - указали в корпорации.
Уточняется, что новый танкер способен без швартовки «передавать и принимать жидкие грузы», а также принимать, передавать и хранить сухие грузы. Также «Василий Никитин» может выдавать горючее одновременно трём судам.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, Военно-морской флот России получит в 2023 году 12 кораблей, в том числе подводные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru