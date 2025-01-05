Главком ВМФ: Флот за прошлый год пополнился 30 кораблями и подлодками
5 января 202506:31
В 2024 году Военно-морской флот России получил 30 новых кораблей и подводных лодок, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление главкома ВМФ, адмирала Александра Моисеева.
По его словам, речь идет о кораблях различных классов и судах обеспечения. Среди них — дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт» и малые ракетные корабли «Амур».
В 2025 году продолжится процесс оснащения ВМФ новыми образцами вооружения и кораблями.
Ранее две новые атомные подлодки вошли в состав Тихоокеанского флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru