Главком ВМФ: Флот за прошлый год пополнился 30 кораблями и подлодками

В 2024 году Военно-морской флот России получил 30 новых кораблей и подводных лодок, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление главкома ВМФ, адмирала Александра Моисеева.

Главком ВМФ России допустил создание флота в Азовском море

По его словам, речь идет о кораблях различных классов и судах обеспечения. Среди них — дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт» и малые ракетные корабли «Амур».

В 2025 году продолжится процесс оснащения ВМФ новыми образцами вооружения и кораблями.

Ранее две новые атомные подлодки вошли в состав Тихоокеанского флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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