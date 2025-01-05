Главком ВМФ: Флот за прошлый год пополнился 30 кораблями и подлодками

По его словам, речь идет о кораблях различных классов и судах обеспечения. Среди них — дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт» и малые ракетные корабли «Амур».

В 2025 году продолжится процесс оснащения ВМФ новыми образцами вооружения и кораблями.

Ранее две новые атомные подлодки вошли в состав Тихоокеанского флота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

