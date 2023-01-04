Глава военной разведки Украины заявил, что весной Киев планирует наступление

Отвечая на вопрос ведущей об ожиданиях относительно следующих шести месяцев конфликта он отметил, что они «будут самыми горячими в военном плане».

По информации телеканала, Буданов рассказал о намерении Украины провести весной серьёзное наступление, и предположил, что наиболее ожесточённые боевые действия произойдут в марте.

Ранее в Минобороны заявили, что российская артиллерия нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой народной республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».