Глава военной разведки Украины заявил, что весной Киев планирует наступление

Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью телеканалу ABC заявил, что весной Киев планирует активизировать боевые действия.

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Отвечая на вопрос ведущей об ожиданиях относительно следующих шести месяцев конфликта он отметил, что они «будут самыми горячими в военном плане».

По информации телеканала, Буданов рассказал о намерении Украины провести весной серьёзное наступление, и предположил, что наиболее ожесточённые боевые действия произойдут в марте.

Ранее в Минобороны заявили, что российская артиллерия нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой народной республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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