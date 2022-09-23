Глава ВГА Запорожской области заявил о прорыве украинских диверсантов в районе Полог

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в районе города Пологи прорвалась диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), сообщает ТАСС.

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По его словам, диверсанты, которые были в форме росгвардейцев, обстреляли машину.

«Сейчас они направились в район Розовки. Туда же выдвинулись наши подразделения. Мне уже доложили, что они их или выдавят с территории, или уничтожат», - подчеркнул он.

Ранее задержанный силовиками житель Мелитополя Максим Иванов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовила на Балицкого покушение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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