Глава Святогорска опроверг сообщения о взятии города ВСУ
Мэр города Святогорск в Донецкой народной республике Владимир Бандура заявил, что сообщения о переходе населённого пункта под контроль ВСУ не соответствуют действительности, сообщает ТАСС.
По его словам, город находится под контролем союзных сил, распространяемая в соцсетях информация является фейком.
«Сообщения о взятии города украинскими военными - фейк, наши войска не оставляли позиции, город находится под нашим контролем», - подчеркнул Бандура.
Ранее оказалось, что чиновник из Новой Каховки (Херсонская область) Виталий Гура, которого считали убитым, жив, сообщает RT. По его словам, для спасения его жизни ФСБ пришлось инсценировать его смерть.
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