Глава Святогорска опроверг сообщения о взятии города ВСУ

Мэр города Святогорск в Донецкой народной республике Владимир Бандура заявил, что сообщения о переходе населённого пункта под контроль ВСУ не соответствуют действительности, сообщает ТАСС.

Три дня боев за Балаклею: Контрнаступление украинских войск назвали фейком

По его словам, город находится под контролем союзных сил, распространяемая в соцсетях информация является фейком.

«Сообщения о взятии города украинскими военными - фейк, наши войска не оставляли позиции, город находится под нашим контролем», - подчеркнул Бандура.

Ранее оказалось, что чиновник из Новой Каховки (Херсонская область) Виталий Гура, которого считали убитым, жив, сообщает RT. По его словам, для спасения его жизни ФСБ пришлось инсценировать его смерть.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДНРВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры