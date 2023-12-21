Глава СБУ пообещал усилить диверсионные операции против России

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в интервью изданию Politico заявил, что в 2024 году диверсионные операции против России будут усилены.

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По его словам, украинская сторона «готовит сюрпризы», а целями станут «военные и прочие объекты, которые РФ использует для выполнения своих военных задач».

«Одним из приоритетов станут Крым и Чёрное море», - заключил Малюк.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что СБУ планирует провокацию с использованием боевых отравляющих веществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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