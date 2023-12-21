Глава СБУ пообещал усилить диверсионные операции против России

По его словам, украинская сторона «готовит сюрпризы», а целями станут «военные и прочие объекты, которые РФ использует для выполнения своих военных задач».

«Одним из приоритетов станут Крым и Чёрное море», - заключил Малюк.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что СБУ планирует провокацию с использованием боевых отравляющих веществ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».