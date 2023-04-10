Глава Минобороны Украины заявил, что чуть не попал в плен в Гостомеле

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью «Украинской правде» заявил, что в начале спецоперации едва не попал в плен в Гостомеле.

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По его словам, закреплённый за персоналом защищённый командный пункт находился в месте, «которое первым же попало в засаду».

«Теоретически если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то половина министерства была бы там. Почти в плену», — рассказал он.

Ранее Резников заявил, что украинский конфликт может закончиться в текущем году, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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