Глава Минобороны Украины заявил, что чуть не попал в плен в Гостомеле

По его словам, закреплённый за персоналом защищённый командный пункт находился в месте, «которое первым же попало в засаду».

«Теоретически если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то половина министерства была бы там. Почти в плену», — рассказал он.

Ранее Резников заявил, что украинский конфликт может закончиться в текущем году, пишут «Известия».