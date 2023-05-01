Глава Минобороны Украины призвал Японию поставить ВСУ средства РЭБ
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью японскому агентству Kyodo заявил, что Япония является современной страной, располагающей средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нуждаются в подобном оборудовании и призвал Токио передать Киеву такие устройства.
«Однако Япония – чрезвычайно современная страна со средствами радиоэлектронной борьбы. Мы в них жизненно нуждаемся», - отметил украинский министр.
Ранее Резников заявил, что ВСУ ждут решение командования о начале контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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