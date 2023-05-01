Глава Минобороны Украины призвал Японию поставить ВСУ средства РЭБ

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью японскому агентству Kyodo заявил, что Япония является современной страной, располагающей средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Минобороны Украины заявили, что у Киева заканчиваются ракеты для систем ПВО

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нуждаются в подобном оборудовании и призвал Токио передать Киеву такие устройства.

«Однако Япония – чрезвычайно современная страна со средствами радиоэлектронной борьбы. Мы в них жизненно нуждаемся», - отметил украинский министр.

Ранее Резников заявил, что ВСУ ждут решение командования о начале контрнаступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:СпецоперацияЯпонияБеспилотникиУкраинаМинобороны

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