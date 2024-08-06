Глава Минобороны РФ поздравил военнослужащих со взятием Новоселовки Первой

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил в телеграмме военнослужащих, которые взяли под контроль населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Белоусов поздравил российских военных с освобождением Розовки и Песчаного

Министр поздравил командование и личный состав 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка. Более 2500 военнослужащих полка удостоены государственных наград.

Минобороны сообщило о взятии населенного пункта несколько дней назад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМинобороны РФВадим Белоусов

Горячие новости

Все новости

партнеры