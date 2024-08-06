Глава Минобороны РФ поздравил военнослужащих со взятием Новоселовки Первой
6 августа 202403:02
Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил в телеграмме военнослужащих, которые взяли под контроль населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Министр поздравил командование и личный состав 6-го гвардейского танкового Львовского ордена Ленина Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка. Более 2500 военнослужащих полка удостоены государственных наград.
Минобороны сообщило о взятии населенного пункта несколько дней назад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru