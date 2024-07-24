Белоусов поздравил российских военных с освобождением Розовки и Песчаного
Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы российским военнослужащим в связи с освобождением населенных пунктов Розовка (ЛНР) и Песчаное (Харьковская область). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.
«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка с освобождением от врага населенного пункта Песчаное...Направил поздравления личному составу 13-го гвардейского танкового Шепетовского Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова II степени полка...(они) освободили от неонацистов населённый пункт Розовка», - написали в Минобороны.
Белоусов также подчеркнул уверенное продвижение российских войск на богуславском направлении и отметил, что военные РФ проявляют в сражениях стойкость и героизм.
Минобороны РФ 21 июля объявило об установлении контроля над Песчаным и Розовкой, которые были взяты подразделениями Западной группировки войск, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росстат: число нуждающихся в деньгах на еду семей в РФ сократилось до нуля
- СМИ: Автомобиль участника СВО взорвался на парковке в Москве
- Средства ПВО за ночь уничтожили три БПЛА над Белгородской областью
- Bild: В Берлине предложили изымать и продавать недвижимость России
- Белоусов поздравил российских военных с освобождением Розовки и Песчаного
- Трамп: Харрис разрушит США в случае победы на выборах
- Шары с мусором из КНДР приземлились в президентской резиденции в Сеуле
- СМИ: Штаб Трампа пожаловался на перевод средств кампании Байдена Харрис
- Экс-замглавы МО Иванов заявил, что его действия не носили криминального характера
- СМИ: Украина пытается расстроить планы России в Африке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru