Белоусов поздравил российских военных с освобождением Розовки и Песчаного

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка с освобождением от врага населенного пункта Песчаное...Направил поздравления личному составу 13-го гвардейского танкового Шепетовского Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова II степени полка...(они) освободили от неонацистов населённый пункт Розовка», - написали в Минобороны.

Белоусов также подчеркнул уверенное продвижение российских войск на богуславском направлении и отметил, что военные РФ проявляют в сражениях стойкость и героизм.

Минобороны РФ 21 июля объявило об установлении контроля над Песчаным и Розовкой, которые были взяты подразделениями Западной группировки войск, передает RT.

