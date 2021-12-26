Глава МИД Украины признал доминирование России на Азове

По его мнению, Москва использует Азов в качестве «театра военных действий».

«С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия. <…> В случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на берегу Азовского моря», — цитируют Кулебу «Известия».

Глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что Россия формирует положение дел на Азове.

Ранее военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что украинский флот сейчас представляет собой скопище разнообразных катеров, списанных из разных стран, но его не стоит недооценивать.

«Для “комариных укусов”, провокаций и других вещей эти корабли могут быть использованы. Например, известная история попытки прорыва через Азовское море под Крымским мостом (в ноябре 2018 года - прим. НСН). Для этого им не требовались крейсера. Чтобы создать скандал, им просто хватило корабликов, которые могут добраться до того места, где их захватят. Голь на выдумки хитра. Конечно, российский флот для Украины это overkill (перебор, англ. – прим. НСН). Теоретически крейсер «Москва» может перетопить весь украинский флот. Другое дело, что они не настолько глупы, чтобы бодаться с россиянами лоб в лоб», - заявил эксперт.

