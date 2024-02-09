Зеленский присвоил Залужному и Буданову звание Героя Украины
9 февраля 202413:11
Владимир Зеленский присвоил экс-главнокомандующему вооруженными силами Украины Валерию Залужному звание Героя Украины. Указ опубликован на сайте президента Украины.
«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу - генералу», - говорится в тексте указа.
Аналогичное звание получил и глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).
Накануне Валерий Залужный был отправлен в отставку с поста главкома ВСУ, на его должность был назначен генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru