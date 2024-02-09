Зеленский присвоил Залужному и Буданову звание Героя Украины

Владимир Зеленский присвоил экс-главнокомандующему вооруженными силами Украины Валерию Залужному звание Героя Украины. Указ опубликован на сайте президента Украины.

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«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу - генералу», - говорится в тексте указа.

Аналогичное звание получил и глава украинской разведки Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

Накануне Валерий Залужный был отправлен в отставку с поста главкома ВСУ, на его должность был назначен генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:ВСУУкраинаВладимир Зеленский

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