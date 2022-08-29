Шольц заявил о необходимости создания единой европейской ПВО

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что единая европейская система ПВО бы дешевле, сообщает РИА Новости.

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По его словам, такая система также была бы выгоднее, «с точки зрения безопасности для всей Европы».

«Совместно созданная система ПВО в Европе была бы дешевле и эффективнее, чем если бы каждый из нас построил собственную дорогостоящую и очень сложную систему ПВО», - заключил он.

Ранее Шольц заявил, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое современное оружие, включая средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзПВОЕвропаШольц
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