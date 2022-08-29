Шольц заявил о необходимости создания единой европейской ПВО
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что единая европейская система ПВО бы дешевле, сообщает РИА Новости.
По его словам, такая система также была бы выгоднее, «с точки зрения безопасности для всей Европы».
«Совместно созданная система ПВО в Европе была бы дешевле и эффективнее, чем если бы каждый из нас построил собственную дорогостоящую и очень сложную систему ПВО», - заключил он.
Ранее Шольц заявил, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое современное оружие, включая средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники, сообщает RT.
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