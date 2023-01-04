Глава ДНР Пушилин отметил героизм российских военных в Макеевке
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что попавшие под обстрел со стороны ВСУ в Макеевке российские военнослужащие проявили мужество и героизм, спасая товарищей.
По его словам, большая часть сумевших выбраться из попавшего под удар здания, почти сразу же бросались спасать сослуживцев, некоторые из вернувшихся при этом погибли.
«Мы знаем, и не понаслышке знаем, что такое нести потери. И что такое настоящий героизм. Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество», — заключил он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что число погибших в результате удара ВСУ реактивными системами залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации ВС РФ в Макеевке выросло до 89, сообщает RT.
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