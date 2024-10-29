МО РФ: На тренировке сил сдерживания произвели пуск баллистической ракеты «Ярс»
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с испытательного космодрома «Плесецк» по полигону «Кура» на Камчатке был осуществлён в рамках тренировки сил стратегического сдерживания. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что ракетными подводными крейсерами «Новомосковск» и «Князь Олег» были выполнены пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» из акватории Баренцева моря и Охотского моря, соответственно.
Кроме того, в тренировке приняли участие самолёты дальней авиации Ту-95мс, которые осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования.
«Задачи... выполнены в полном объёме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», - заключили в военнном ведомстве.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что в ходе тренировки сил сдерживания будет отработан массированный ядерный ответ на ядерный удар противника, сообщает RT.
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