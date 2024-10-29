МО РФ: На тренировке сил сдерживания произвели пуск баллистической ракеты «Ярс»

В ведомстве указали, что ракетными подводными крейсерами «Новомосковск» и «Князь Олег» были выполнены пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» из акватории Баренцева моря и Охотского моря, соответственно.

Кроме того, в тренировке приняли участие самолёты дальней авиации Ту-95мс, которые осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

«Задачи... выполнены в полном объёме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», - заключили в военнном ведомстве.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что в ходе тренировки сил сдерживания будет отработан массированный ядерный ответ на ядерный удар противника, сообщает RT.