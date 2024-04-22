Герой России Умаев рассказал о важной роли мобилизованных в отражении контрнаступления

Мобилизованные россияне, проявив себя как мотивированный личный состав, сыграли важную роль в подготовке к отражению контрнаступления ВСУ в 2023 году. Об этом рассказал начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Герой России Залибек Умаев в интервью ТАСС.

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Военнослужащий отметил важность роли непосредственно выполняющего задачи солдата. По словам Умаева, он ежедневно проводил беседы с мобилизованными.

«Там же не все штатные военнослужащие, были и 50-летние мобилизованные. Я им ставлю задачу, чтобы проверить, показываю, на какой глубине... установить [заграждения]. А мне в ответ: "Ставьте задачу, я выполню". То есть, это был мотивированный личный состав», — поделился Умаев.

По мнению Героя России, именно благодаря этому у российских военных «все получилось».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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