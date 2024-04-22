Герой России Умаев рассказал о важной роли мобилизованных в отражении контрнаступления

Военнослужащий отметил важность роли непосредственно выполняющего задачи солдата. По словам Умаева, он ежедневно проводил беседы с мобилизованными.

«Там же не все штатные военнослужащие, были и 50-летние мобилизованные. Я им ставлю задачу, чтобы проверить, показываю, на какой глубине... установить [заграждения]. А мне в ответ: "Ставьте задачу, я выполню". То есть, это был мотивированный личный состав», — поделился Умаев.

По мнению Героя России, именно благодаря этому у российских военных «все получилось».

