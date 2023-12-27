«302 503 человека»: В Минобороны РФ назвали точное число мобилизованных
Точное число россиян, призванных в российскую армию в рамках частичной мобилизации, составляет 302 503 человека, сообщает РБК со ссылкой на доклад Минобороны РФ «Армия в цифрах — 2023».
В документе говорится, что более 33 тысяч человек не стали ждать повестку и сами явились в военкоматы. Почти 90% мобилизованных на момент призыва были трудоустроены, у 40% процентов граждан стаж работы превышал 10 лет, а 3,6% ранее не служили в армии.
Кроме того, более половины мобилизованных (57%) состоят в браке, у 31% мужчин есть один ребёнок, четверть являются отцами двух детей, у 0,3% есть трое детей.
Средний возраст мобилизованных - 35 лет. Что касается образования, то высшее имеется у 7%, профессиональное - у 30%, среднее - у 63%.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что второй волны мобилизации в стране не будет, так как в этом нет необходимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru