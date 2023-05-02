Герой России: Котрнаступление станет для Украины «политической и военной катастрофой»
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли начнут контрнаступление 9 мая, сообщает NEWS.ru.
По его словам, украинские власти изо всех сил оттягивают начало активных действий, однако могут приступить к ним «в любой день по приказу США».
«ВСУ понимают, чем для них это закончится — политической и военной катастрофой. Вероятно, это наступление станет для Украины последним», — подчеркнул Липовой.
Он также не исключил, что могут активизироваться диверсанты.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что ВСУ не начинают контрнаступление из-за плохих погодных условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru