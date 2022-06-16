Песков: США, вооружая Украину, продлевают ее беды
16 июня 202204:28
Американские власти, вооружая Киев, продлевают беды Украины, затягивают плохой период для нее, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины», — заявил пресс-секретарь президента России.
По словам политика, в настоящее время российско-американские отношения находятся на нулевой точке.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru