Песков: США, вооружая Украину, продлевают ее беды

Американские власти, вооружая Киев, продлевают беды Украины, затягивают плохой период для нее, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Песков заявил, что у Украины «большие проблемы»

«США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины», — заявил пресс-секретарь президента России.

По словам политика, в настоящее время российско-американские отношения находятся на нулевой точке.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаСШАДмитрий Песков
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