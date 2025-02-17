Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Также ВСУ были переданы ракета для IRIS-T SLM, ракета для IRIS-T SLS, снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, боеприпасы для ЗСУ Gepard, четыре САУ Zuzana 2, 50 тысяч 155-миллиметровых и две тысячи 122-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Кроме того, 300 ударных беспилотников HF-1, разведывательные беспилотники Vector с запчастями, 245 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, винтовки, пулемёты, автоматы, патроны, шерстяные одеяла и перевязочные жгуты.

Ранее правительство Норвегии объявило о выделении 62 млн долларов на закупку боевых дронов для нужд ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

