Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Согласно обновлённому списку на сайте немецкого правительства, в него вошли 56 бронемашин MRAP.
Также ВСУ были переданы ракета для IRIS-T SLM, ракета для IRIS-T SLS, снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, боеприпасы для ЗСУ Gepard, четыре САУ Zuzana 2, 50 тысяч 155-миллиметровых и две тысячи 122-миллиметровых артиллерийских снарядов.
Кроме того, 300 ударных беспилотников HF-1, разведывательные беспилотники Vector с запчастями, 245 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, винтовки, пулемёты, автоматы, патроны, шерстяные одеяла и перевязочные жгуты.
Ранее правительство Норвегии объявило о выделении 62 млн долларов на закупку боевых дронов для нужд ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн: ВСУ атаковали школу в селе в Курской области
- Глава РФПИ Дмитриев может присоединиться к переговорам России и США в Эр-Рияде
- Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии пройдут без участия третьих стран
- Генерала Росгвардии задержали за крупную взятку
- Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи
- Зеленский предложил создать Вооруженные силы Европы
- СМИ: Европа хочет разместить на Украине более 25 тысяч военных
- Миронов: США хотят сохранить антироссийский плацдарм на Украине
- На Кубани не нашли новых выбросов мазута на пляжах
- Минэкономразвития: Туристы стали на 10% чаще путешествовать по России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru