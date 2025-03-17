Также в новый пакет вошли одна ракета для IRIS-T SLM, снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, три ЗСУ Gepard с боеприпасами, пять тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и две тысячи снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, украинской армии были переданы 30 наземных беспилотников Gereon RCS, 30 систем обнаружения дронов, две бронемашины для разминирования, 100 переносных комплектов для разминирования H-PEMBS, 556 лазерных дальномеров, 255 инфракрасных биноклей, восемь тысяч минометных снарядов, 95 автоматических винтовок MK 556, более тысячи автоматических винтовок HK 416 и и почти полмиллиона наборов первой помощи.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Евросоюза подстрекают Украину к продолжению конфликта, сообщает RT.

