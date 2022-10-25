Германия передаст Украине полевой госпиталь за девять млн евро

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall при поддержке правительства Германии поставит Украине полевой госпиталь «под ключ" от дочерней компании Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS), сообщает пресс-служба предприятия.

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В сообщении говорится, что стоимость проекта, включающего комбинированную систему из палаток и контейнеров, а также высококачественное медицинское оборудование, составляет 9 млн евро. В эту сумму входит также обучение сотрудников работе с системой.

«Система включает в себя убежища с отделением неотложной помощи, операционной, отделением интенсивной терапии, компьютерной томографии,... палатки для администрации и медсестёр, комнаты ожидания и размещения персонала», - уточнили в Rheinmetall.

В компании добавили, что также будут поставлены контейнеры для санитарных узлов, транспорта, пресной и технической воды, кислорода. Ожидается, что полевой госпиталь будет передан в течение 2023 года.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад стремится обеспечить оказание помощи Украине «на десятилетия», сообщает RT.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:СпецоперацияГоспитализацияУкраинаГермания
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