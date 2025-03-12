Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой

Президент России Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ПолитикаДмитрий ПесковВладимир Путин

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