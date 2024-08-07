Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено

На совещании у президента РФ Владимира Путина он указал, что границу атаковала группировка численностью в одну тысячу человек.

«Действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнём артиллерии продвижение противника вглубь территории остановлено», - заключил Герасимов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нападение на Курскую область является «очередной масштабной провокацией» Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

