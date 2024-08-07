Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено
Продвижение Вооружённых сил Украины (ВСУ) вглубь территории России на курском направлении остановлено. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
На совещании у президента РФ Владимира Путина он указал, что границу атаковала группировка численностью в одну тысячу человек.
«Действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и огнём артиллерии продвижение противника вглубь территории остановлено», - заключил Герасимов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нападение на Курскую область является «очередной масштабной провокацией» Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru