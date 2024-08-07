«Пока не успокаивается»: Депутат Заварзин об обстановке в Судже

«Обстановка пока не успокаивается, подтягиваются силы, Генштаб принимает решения. Действительно, обстановка непростая, но самое главное, что она управляемая с нашей стороны. Все равно мы с этой бандой покончим, это однозначно. Гад не пройдет! При этом сейчас надо усиленно охранять станцию (Курскую АЭС - прим. НСН), она всего в 50 км от границы. По моим данным, там принимаются очень серьезные меры, усиливается группировка», - сказал Заварзин.

Корреспондент НСН попытался дозвониться до мэра Суджи Виталия Слащева, однако его телефон оказался недоступен. Мобильные телефоны других жителей города также вне зоны доступа, не удается дозвониться и по городским телефонам.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал накануне об обстреле Суджи, а также об ударе дроном по машине «скорой помощи» недалеко от города, в результате которого погибли два человека.

Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что украинские войска, вошедшие на территорию Курской области, будут в кратчайшие сроки уничтожены и не смогут занять стратегические объекты – Курскую АЭС и газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

