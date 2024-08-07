«Пока не успокаивается»: Депутат Заварзин об обстановке в Судже

Ситуация в городе непростая, но управляемая, сказал в эфире НСН Виктор Заварзин, при этом телефон мэра Суджи Виталия Слащева пока недоступен.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в интервью НСН рассказал об обстановке в городе Суджа, рядом с которым вторые сутки продолжаются боевые действия.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал нападение ВСУ на Курскую область «масштабной провокацией». По его словам, украинские военные ведут стрельбу, в том числе ракетами, по «гражданским зданиям, жилым домам и машинам скорой помощи». Заварзин, родившийся в Суджанском районе, сообщил, что в Судже пока неспокойно.

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«Обстановка пока не успокаивается, подтягиваются силы, Генштаб принимает решения. Действительно, обстановка непростая, но самое главное, что она управляемая с нашей стороны. Все равно мы с этой бандой покончим, это однозначно. Гад не пройдет! При этом сейчас надо усиленно охранять станцию (Курскую АЭС - прим. НСН), она всего в 50 км от границы. По моим данным, там принимаются очень серьезные меры, усиливается группировка», - сказал Заварзин.

Корреспондент НСН попытался дозвониться до мэра Суджи Виталия Слащева, однако его телефон оказался недоступен. Мобильные телефоны других жителей города также вне зоны доступа, не удается дозвониться и по городским телефонам.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал накануне об обстреле Суджи, а также об ударе дроном по машине «скорой помощи» недалеко от города, в результате которого погибли два человека.

Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с «Радиоточкой НСН» высказал мнение, что украинские войска, вошедшие на территорию Курской области, будут в кратчайшие сроки уничтожены и не смогут занять стратегические объекты – Курскую АЭС и газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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