Герасимов: ВСУ в феврале-марте потеряли более трех тысяч боевиков

Украинские формирования потеряли более 3 тысяч боевиков в ходе боевых действий в феврале-марте. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает Минобороны.

Генштаб ВС РФ: ВСУ за год потеряли 6,7 тысяч танков и бронемашин

Глава Генштаба проверил ход выполнения боевых задач «Южной» группировкой войск, отмечает RT.

«Подразделения ВСУ, пытаясь остановить наше наступление, в феврале-марте провели силами подразделений штурмовых войск более 170 безуспешных контратак», - рассказал Герасимов.

По его словам, украинская сторона потеряла свыше 3 тысяч человек личного состава и более 160 единиц техники, но не достигла своих целей.

ФОТО: РИА Новости
