Герасимов поставил перед группировкой «Восток» новые задачи

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Путин вручил госнаграды воинским частям ВКС

В сообщении говорится, что Герасимов пообщался с офицерами и солдатами, а также вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при освобождении Урожайного в ДНР.

«Также начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой войск «Восток» и... поставил задачи на дальнейшие действия», - указали в военном ведомстве.

Ранее Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) объявила о выдаче ордера на арест Герасимова «в контексте ситуации на Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВооруженные Силы РФ

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