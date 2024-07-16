Герасимов поставил перед группировкой «Восток» новые задачи

В сообщении говорится, что Герасимов пообщался с офицерами и солдатами, а также вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при освобождении Урожайного в ДНР.

«Также начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой войск «Восток» и... поставил задачи на дальнейшие действия», - указали в военном ведомстве.

Ранее Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) объявила о выдаче ордера на арест Герасимова «в контексте ситуации на Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

