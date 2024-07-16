Герасимов поставил перед группировкой «Восток» новые задачи
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
В сообщении говорится, что Герасимов пообщался с офицерами и солдатами, а также вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся при освобождении Урожайного в ДНР.
«Также начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой войск «Восток» и... поставил задачи на дальнейшие действия», - указали в военном ведомстве.
Ранее Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) объявила о выдаче ордера на арест Герасимова «в контексте ситуации на Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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