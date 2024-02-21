Путин вручил госнаграды воинским частям ВКС
Президент Владимир Путин вручил государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил России на аэродроме Чкаловский. Об этом сообщает РИА Новости.
По прибытии главу государства встретил министр обороны Сергей Шойгу, который представил краткий доклад о построении войск. Главнокомандующий ВКС Виктор Афзалов также доложил о готовности к мероприятию. Путин поприветствовал бойцов и выступил с краткой речью, в ходе которой поздравил воинские части с наградами.
Главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации получил орден Суворова, бригада армейской авиации — орден Жукова, отдельный вертолетный полк — орден Кутузова. Президент прикрепил ордена и орденские ленты на боевые знамена частей.
Ранее Владимир Путин вручил государственные награды академикам и премии молодым ученым за вклад в научную сферу и инновации за 2023 год, напоминает Ura.ru.
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