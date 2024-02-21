Путин вручил госнаграды воинским частям ВКС

По прибытии главу государства встретил министр обороны Сергей Шойгу, который представил краткий доклад о построении войск. Главнокомандующий ВКС Виктор Афзалов также доложил о готовности к мероприятию. Путин поприветствовал бойцов и выступил с краткой речью, в ходе которой поздравил воинские части с наградами.

Главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации получил орден Суворова, бригада армейской авиации — орден Жукова, отдельный вертолетный полк — орден Кутузова. Президент прикрепил ордена и орденские ленты на боевые знамена частей.

Ранее Владимир Путин вручил государственные награды академикам и премии молодым ученым за вклад в научную сферу и инновации за 2023 год, напоминает Ura.ru.

