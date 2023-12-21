Герасимов: Отражение контрнаступления ВСУ было основной задачей в зоне СВО

Отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ было основной задачей российских военных в зоне специальной военной операции в этом году. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

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Как отметил генерал, противник незначительно продвинулся на запорожском направлении «ценой колоссальных потерь». Тем не менее, ВСУ не смогли преодолеть даже тактическую зону обороны армии России.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия с начала июня потеряла 159 тысяч военных, потери ВСУ за время СВО составили 383 тысячи человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУРоссияВооруженные Силы РФ

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